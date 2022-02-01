محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وراجع محامو القائد (راضية أوزتورك وريزان ساريجا وفايق أوزغور أرول وجنكيز يوركلي) اليوم الثلاثاء، مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية السجن في إمرالي من أجل اللقاء به.

وتعلّق سلطات التركية طلبات لقائه، فارضة بذلك عزلة مشددة على القائد أوجلان، وتمنع عنه لقاء العائلة والمحامين.

يشار إلى أن آخر لقاء جرى معه من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)