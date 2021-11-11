محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وتقدم اليوم، المحامون (فايق أوزغور أرول، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، بطلب لقاء موكليهم، القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وبقي الطلب معلقاً دون رد من السلطات التركية.

يشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي كان في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

ويستأثر اعتقال القائد أوجلان باهتمام الرأي العام العالمي، وخاصة الأكاديميين والمثقفين الذي يدعون إلى إطلاق سراحه، فيما ينضم في هذه الأثناء 54 شخصية أوروبية وأميركية إلى سفينة الحرية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وكانت السفينة قد انطلقت الثلاثاء (9 تشرين الثاني) من العاصمة اليونانية أثينا باتجاه مدينة نابولي الإيطالي، وهو تاريخ خروج القائد من اليونان إلى إيطاليا عام 1998.

(س ر)