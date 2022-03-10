محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقاء به

تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان، (راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، فايق أوزغور أرول وعمران أمكجي) اليوم الخميس، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته على إثرها إلى السلطات التركية.

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد أوجلان تمنع عنه لقاء العائلة والمحامين، إذ جرى آخر لقاء معه من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

ومنذ اعتقاله لم يتصل القائد أوجلان عبر الهاتف بعائلته إلا مرتين، الأولى كانت في الـ 27 من نيسان عام 2020 ودام الاتصال 20 دقيقة فقط، والثانية كانت في الـ 25 من آذار العام الجاري، ودام لـنحو 5 دقائق فقط ثم قطع الاتصال.

وجاء الاتصال الثاني، عقب الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الافتراضي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم ما اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان.

(س ر)