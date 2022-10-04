محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة إمرالي من أجل اللقاء به

وقدم المحامون من أعضاء مكتب العصر الحقوقي إبراهيم بيلمز، ونوروز أويسال، ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي طلباً إلى مديرية سجن إمرالي ومكتب المدعي العام في بورصة من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ 18 شهراً.

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي.

يشار إلى أن آخر لقاء جرى مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق ثم قطع الاتصال.

(س ر)