محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة إمرالي للقائه

تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان (راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، فايق اوزكور أرول وعمران أمكجي) اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النيابة العامة في مدينة بورصة وإدارة سجن إمرالي، للقاء موكلهم.

ويواجه القائد عبدالله أوجلان عزلة مشددة في سجنه بجزيرة إمرالي ذي الحراسة المشددة، إذ التقى آخر مرة مع محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

فيما تواصل آخر مرة مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق ثم قطع الاتصال.

وكان القائد أوجلان قد اعتقل إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في 15 شباط عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(س ر)