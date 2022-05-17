محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي للقائه

وقدم المحامون راضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وفايق أوزغور أرول، وعمران أمكجي، طلباً إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999.

وكانت السلطات التركية قد اتخذت في الـ 13 من نيسان الماضي، قراراً بحظر اللقاءات مع المحامين لمدة ستة أشهر، فيما لم تُقدّم أية معلوماتٍ للمحامين حول سبب هذا الحظر.

بحسب بيان سابق لمكتب العصر الحقوقي، فلم يتم إجراء سوى خمسة لقاءات مع المحامين خلال 11 عاماً الماضية، إذ لم يُسمح بإجراء لقاءٍ مع المحامين منذ 7 آب عام 2019 .

(س ر)