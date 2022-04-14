محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة التركية وإدارة إمرالي للقائه

وقدم إبراهيم بيلمز، وجنكيز يوركلي، ونوروز أويسال ومظلوم دينج؛ محامو القائد أوجلان، طلباً إلى النيابة العامة في مدينة بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء به في سجنه.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط، وسلمته إلى السلطات التركية.

هذا وجرى آخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

(س ر)