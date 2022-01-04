محامو القائد أوجلان يراجعون لجنة مناهضة التعذيب ويطالبون بالسماح بزيارة إمرالي فوراً

وتقدم مكتب العصر القانوني بطلب إلى المحكمة الدستورية في 24 كانون الأول 2021، وذكر فيه: "لإنهاء الضرر الناجم عن انتهاك المادة 17 من الدستور (حظر التعذيب) ، يجب اتخاد التدابير اللازمة وفقاً للمادة 73 من النظام الداخلي، والسماح للمحامين والعوائل بزيارة المعتقلين".

كما قدم المحامون في 24 كانون الأول شكوى إلى مجلس القضاة والمدعين العامين، ضد المدعين العامين والقضاة المعنيين، وذلك بدعوى أنهم أساؤوا استخدام مناصبهم بشكل غير قانوني وعرقلوا ممارسة الحقوق.

الطلبات التي تم إحالتها إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية

بحسب وكالة ميزوبوتاميا، راجع المحامون لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي ووصفوا الأحداث التي تجري في سجن إمرالي بـ "التعذيب وسوء معاملة".

وفيما يلي الطلبات التي قدمها المحامون إلى لجنة مناهضة التعذيب:

"* يجب أن تزور لجنتكم جزيرة إمرالي بشكل عاجل.

* يجب السماح فوراً بزيارة المحامين وأن تكون الزيارات بشكل دائم.

* ضمان زيارات منتظمة للعوائل والأوصياء، وإنهاء العمل بالعقوبات التأديبية المخالفة للقوانين.

* بالإضافة إلى ضمان حق الزيارات، يجب ضمان حق إجراء المكالمات الهاتفية بشكل منتظم.

* إزالة العوائق التي تحول دون السماح بإرسال الرسائل والفاكسات.

* إنهاء الممارسات غير القانونية المتعلقة بالصحف والمجلات والكتب.

* اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من التعذيب وسوء المعاملة والممارسات اللا إنسانية".

(ك)