محامو القائد أوجلان يراجعون النيابة العامة في بورصة للقائه

وراجع اليوم الخميس، محامو القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين (خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش) النيابة العامة في بورصة للقاء موكليهم في سجن إمرالي.

وتقدم المحامون (نوروز أويسال وسرباي كوكلو وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج) بطلب إلى مكتب النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي لمقابلة موكليهم، دون أن يتلقوا رداً على الطلب.

وكان آخر لقاء مع القائد عبد الله أوجلان قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

فيما كان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد فرضت قبل ذلك عزلة مطلقة ضد القائد، استمرت 8 سنوات، إلى أن تمكن المحاميان ريزان ساريجا ونوروز أويسال من لقائه في فترات 2 و 22 أيار ، 12 و 18 حزيران و 7 آب من 2019.

هذا، واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)