محامو القائد أوجلان يراجعون النيابة العامة في بورصة للقائه

وتقدم المحامون (نوروز أويسال، سرباي كوكلو، إبراهيم بيلمز ومظلوم دينج)، بطلب إلى النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الثلاثاء، للقاء موكلهم القائد عبدالله أوجلان.

كما تقدم محامو معتقلي إمرالي الآخرين عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش، بطلب إلى السلطات من أجل اللقاء بموكليهم.

وتترك الطلبات التي يقدمها محامو القائد أوجلان والمعتقلين الآخرين، معلّقة دون رد.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)