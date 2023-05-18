محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً لزيارة سجن إمرالي للقاء به

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، ونوروز أويسال، ومظلوم دينج، وجنكيز يوركلي، طلباً إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن في إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان الذي يعيش ظروفاً صعبة خلال العزلة المطلقة المفروضة عليه، ومعتقلي إمرالي الآخرين؛ عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي أكتاش.

ومنذ أكثر من عامين، لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين في إمرالي، كما تبقى الطلبات التي يقدمها المحامون من أجل اللقاء بهم دون رد.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر 24 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

وآخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في 7 آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان.

(ل م)