محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً لنيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

تقدم محامو القائد أوجلان، إبراهيم بيلمز، وجنكيز يوركلي، ونوروز أويسال ومظلوم دينج؛ بطلب إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي، للقاء بموكلهم في سجن جزيرة إمرالي.

ويقدم المحامون في الأسبوع الواحد طلبين للقاء القائد أوجلان، إلا أن السلطات التركية ترفضها من خلال إبقائها دون رد، إذ تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان وتمنع عنه لقاءات المحامين والعائلة.

هذا وانقطعت الأخبار عن القائد أوجلان منذ 25 آذار عام 2021، حيث جرى اتصال هاتفي بينه وبين شقيقه محمد أوجلان، ولم يدم سوى 5 دقائق فقط، ثم قطع الاتصال، دون أن يتسنى لشقيقه الاطمئنان عليه.

وجاء ذلك الاتصال عقب الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الافتراضي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم، مما اضطرها للسماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)