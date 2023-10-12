محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً جديد للقائه

تقدم، اليوم، محامو مكتب العصر الحقوقي، رزان ساريجا، وراضية أوزتورك، وفائق أوزكور أرول ومظلوم دينج بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي لإجراء لقاء مع موكليهم؛ القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش، المعتقلين في إمرالي.

ولم ترد أي معلومات بأي شكل من الأشكال عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021. نتيجة حظر سلطات الدولة التركية اجراء لقاءات مع القائد بحجة وجود عقوبات انضباطية.

ويراجع المحامون مرتين في الأسبوع السلطات التركية من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، ولكن طلباتهم تُترَك بشكل ممنهج دون رد.

واستطاع محامو القائد عبد الله أوجلان، اللقاء بموكلهم أوجلان 5 مرات فقط في السنوات الـ 12 الأخيرة، وكان آخر زيارة للمحامين إلى إمرالي قد جرت في 7 آب 2019، أي قبل 4 سنوات.

(أ ب)