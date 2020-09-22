محامو القائد أوجلان يقدمون طلب اللقاء بموكلهم

القائد عبد الله أوجلان معتقل في سجن إمرالي لحرف (ف) للأمن العليا منذ 1999.

وتقدم محامو القائد كل من نوروز يوسال، جنكيز يوركلي، فايق أوزكور أرول، ومظلوم دينج، مرة أخرى بطلباتهم إلى مكتب المدعي العام في بورصة ليتمكنوا من مقابلة موكلهم يوم الأربعاء.

هذا وتمكن المحامون من مقابلة موكلهم لأول مرة منذ 8 سنوات في 2 أيار 2018، كما التقوا به في نفس العام في الـ 22 أيار و12 و 18 حزيران، وأخيرًا في 7 آب 2019.

ومنذ اللقاء الأخير، قدّم المحامون 104 من الطلبات للقاء موكلهم، دون تلقّي إي إجابة من قبل المدعي العام.