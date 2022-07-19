محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً للقاء موكلهم

قدم محامو القائد عبد الله أوجلان، ريزان ساريجا وفائق أوزكور أرول وراضية أوزتورك وعمران أمكجي، طلباً للنيابة العامة في بورصة التركية، ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم. ‏

هذا ولم يتمكن المحامون من اللقاء مع موكلهم القائد عبد الله أوجلان منذ 15 شهراً. حيث تتحجج سلطات الفاشية التركية بوجود عقوبات تمنعهم من اللقاء به.

الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول وضع وصحة القائد أوجلان منذ الـ 25 من آذار عام 2021.

وتفرض سلطات الفاشية التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ي م)