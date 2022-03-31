محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً جديداً إلى النيابة العامة للقاء موكلهم

راجع محامو القائد عبد الله أوجلان، راضية أوزتورك وإبراهيم بيلمز وجنكيز يوركلي ومظلوم دينج، مكتب النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

ويقاوم القائد عبد الله أوجلان عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999.

وكان آخر تواصل مع القائد أوجلان قد جرى في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان لـ 5 دقائق فقط ومن ثم قطع الاتصال.

الجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا به في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان.

(ف)