محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً جديداً ​​​​​ لنيابة بورصة ومديرية سجن إمرالي للقائه

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز وراضية أوزتورك وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، للقاء موكليهم عبد الله أوجلان، وكل من عمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش.

كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال، ولم ترد منذ ذلك الوقت أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان.

ويتقدم المحامون بطلب الزيارة مرتين في الأسبوع، لكن طلباتهم تترك دون الرد.

واختطف القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

(ل م)