محامو القائد أوجلان ورفاقه المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب لقائهم

وراجع المحامون (فايق أوزغور أرول، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الثلاثاء، للقاء موكليهم القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ولم يرد المدعي العام الجمهوري في بورصة على طلب المحامين الذين يراجعون النيابة بشكل أسبوعي دون انقطاع، فيما تبقى طلباتهم معلّقة دون رد.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

ويستأثر اعتقال القائد عبدالله أوجلان باهتمام الرأي العام العالمي، وخاصة الأوساط الثقافية ودعاة السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان من حول العالم، والتي لا تدخر جهداً في المطالبة بإطلاق سراحه.

(س ر)