محامو القائد عبدالله أوجلان يطالبون اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بزيارة عاجلة إلى إمرالي

وذكرت وكالة ميزوبوتاميا أن مكتب العصر الحقوقي التقى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT بخصوص العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان وباقي السجناء السياسيين في سجن إمرالي.

وأكد محامو القائد عبدالله أوجلان، خلال اللقاء، أن إجراءات منع زيارة الموكلين في السجن استمرت بشكل ممنهج خلال أشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران، وطالبوا اللجنة بالتحرك فوراً.

وذكر المحامون جميع الطلبات التي قدموها للجهات المعنية في تركيا للقاء موكليهم، عبدالله أوجلان، وحاملي يلدرم وعمر خيري كونار وويسى آكتاش، والردود التي تلقّوها من تلك الجهات، وبحسب المحامين فقد تم تقديم طلبات اللقاء بالموكلين 68 مرة، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط. فيما قدمت أسر الموكلين 20 طلباً للقائهم.

وطالب مكتب العصر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالقيام بمسؤولياتها، وقدم إليها عريضة تتضمن جملة مطالب:

ـ على اللجنة زيارة جزيرة إمرالي بشكل عاجل.

ـ يجب السماح فوراً للمحامين بزيارة موكليهم وبشكل متواصل.

ـ يجب السماح للأسر والأوصياء بزيارة السجن وبشكل متواصل، وإنهاء العقوبات الانضباطية المنافية للقوانين.

ـ بالإضافة إلى الالتزام بحق الزيارات، يجب الالتزام بحق المحادثات الهاتفية.

ـ رفع الحظر عن وسائل التواصل مثل الرسائل والفاكس.

ـ إنهاء حالة منع الحصول على الصحف والمجلات والكتب.

ـ اتخاذ إجراءات حازمة وتطبيقها من أجل إنهاء الممارسات اللاإنسانية وحالة التعذيب والعزلة في إمرالي.

(ك)