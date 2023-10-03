محامو القائد عبدالله أوجلان يقدمون طلباً جديداً للقاء موكلهم

قدم كل من المحامين جنكيز يوركلي، راضية أوزتورك، إبراهيم بيلمز، وعمران أمكجي، طلباً جديد إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل لقاء القائد عبد الله أوجلان.

كما وقدم المحامون أيضاً طلباً إلى المؤسسات المذكورة، للقاء المعتقلين الثلاثة عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ولم ترد معلومات عن وضع القائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي منذ تاريخ 25 آذار 2021.

وكان مكتب العصر الحقوقي قد أدلى ببيان في 7 آب الفائت، معبّراً عن استيائه حيال نظام التعذيب الذي لا مثيل له، وقال: "السيد أوجلان معتقل في ظل نظام تعذيب لم يشهده تاريخ "القانون"، لذا ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحلي بالحساسية حيال ذلك".

ويقدم المحامون طلبات من أجل زيارته مرتين في الأسبوع، دون أن يتلقوا أي ردّ.

يشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان اختطف إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

(ك)