محامو القائد عبدالله أوجلان يقدمون طلباً جديداً للقاء معتقلي إمرالي

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي، وجنكيز يوركلي، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان الذي تفرض عليه عزلة المشددة في إمرالي.

كما قدّموا طلباً من أجل عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش المعتقلين أيضاً في إمرالي.

وكان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي، في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

واعتقل القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)