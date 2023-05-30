محامو القائد عبد الله أوجلان يتقدمون بطلب جديد للقاء موكلهم

وراجع محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي، وجنكيز يوركلي، النيابة العامة في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان، الذي لم يرد عنه أي معلومات منذ عامين، وكذلك معتقلي إمرالي الآخرين، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش.

وأوضح مكتب العصر الحقوقي في بيان صُدر عنه في 2 آذار الجاري، أنه "رغم جميع مراجعات ومحاولات المحامين والعائلات، لا نتمكن من الحصول على أي معلومات حول الوضع الصحي لموكلنا عبد الله أوجلان وموكلينا الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي، فهذا الوضع يقلقنا ويقلق المجتمع بأسره".

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر 24 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(ي م)