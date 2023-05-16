محامو القائد عبد الله أوجلان يتقدّمون بطلب جديد للقائه

تقدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، (إبراهيم بيلمز، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي) بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان.

كما راجعوا المؤسستين ذاتهما، من أجل اللقاء بمعتقلي إمرالي الآخرين عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، حيث تم آنذاك آخر تواصل له مع العالم الخارجي عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، ودام لـ 3- 4 دقائق فقط، ليقطع فجأة.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)