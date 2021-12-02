محامو القائد عبد الله أوجلان يطالبون بإجراء لقاء عاجل معه

راجع محامو القائد عبد الله أوجلان، نوروز أويسال وإبراهيم بيلمز ومظلوم دينج وسرباي كوكلو مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي من أجل اللقاء بشكل عاجل مع القائد.

ويتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجنه بإمرالي ذو الحراسة المشددة، لعزلة شديدة منذ أن تم اعتقاله سنة 1999 عبر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في 25 آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق فقط، ومن ‏ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد عبد الله أوجلان، من مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و 7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء بموكلهم.

كما تقدم المحامون إلى محكمة التنفيذ ببورصة، في 22 تشرين الثاني، بطلب لعقد لقاء "عاجل" مع القائد أوجلان، لكن بعد هذا الطلب اتضح أنه تم فرض عقوبتين جديدتين ضده، وقد رفضت محكمة التنفيذ في بورصة الطلبات وتذرعت بالحظر الذي فُرض على القائد أوجلان لمدة 6 أشهر في 12 تشرين الأول.

كما رفضت المحكمة طلب زيارة عوائل المعتقلين لهم، متذرعة بأن عرض رئاسة الهيئة الانضباطية التابعة للمديرية التنفيذية قد قضت بفرض عقوبة، بتاريخ 18 آب مدتها 3 أشهر بحق القائد.

ولم تقدّم المحكمة معلومات عن سبب رفض لقاء المحامين بموكليهم، والتي كانت مدتها 6 أشهر، ولقاء عوائل المعتقلين بهم والتي كانت مدتها 3 أشهر.

(سـ)