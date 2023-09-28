محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً للقاء به

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، ريزان ساريجا والمحامية راضية أوزتورك والمحاميين فائق أوزغور ومظلوم دينج طلباً جديد إلى كل من مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي، لإجراء اللقاء مع موكليهم؛ القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش، الذين تفرض بحقهم عزلة مطلقة.

ومنذ 25 آذار 2021، لم ترد أي معلومات بأي شكل من الأشكال عن القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي.

ويقدّم المحامون طلب إجراء اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان مرتين في كل أسبوع، لكن لا يتم الاستجابة لطلباتهم سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وأجرى القائد عبد الله أوجلان 5 لقاءات مع المحامين في غضون 12 عاماً الأخيرة، ومرت 4 سنوات على اللقاء الأخير مع المحامين، الذي جرى في 7 آب 2019.

(أ ب)