محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً من أجل اللقاء به

تقدم محامو مكتب العصر الحقوقي الذين يتولون الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، ريزان ساريجا، راضية أوزتورك، مظلوم دينج، بطلب إلى النيابة العامة الجمهورية في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، من أجل مقابلة القائد عبد الله أوجلان، المعتقل في إمرالي بظل أصعب الظروف من العزلة المشددة منذ أكثر من عامين.

كما راجع المحامون المؤسسات ذاتها، من أجل اللقاء بالسجناء الآخرين في إمرالي عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

هذا وأصدر مكتب العصر الحقوقي، بياناً كتابياً في الـ 2 من أيار، وقال فيه: "لم نتلقَ أي معلومات من القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021".

وقال المكتب في البيان: "بينما يتقدم المحامون والأهالي بطلبات للقاء أوجلان، لا علم لنا بالظروف المعيشية والصحية لـ عبد الله أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين في إمرالي، هذا الوضع يقلقنا ويقلق المجتمع".

(ف)