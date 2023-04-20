محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً من أجل اللقاء به

أراد محامو وعائلة القائد عبد الله أوجلان، التوجه إلى إمرالي بمناسبة عيد الفطر من أجل اللقاء به وبالمعتقلين الآخرين، حيث قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي إبراهيم بيلمز وراضية أوزتورك وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي طلباً من أجل اللقاء بموكليهم في إمرالي.

كما قدّم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان عن طريق موكله مظلوم دينج، من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي نموذج (F) شديد الحراسة في ظل أصعب الظروف من العزلة المشددة، وأيضاً شقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق هاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة آكتاش، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصه ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بذويهم.

والجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021.

(ف)