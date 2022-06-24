محامو القائد عبد الله أوجلان يقدّمون طلباً للقاء موكلهم

قدّم محامو القائد عبد الله أوجلان راضية أوزتورك وريزان ساريجا وفائق أوزغور أرول وعمران أمكجي طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

ويخوض القائد عبد الله أوجلان مقاومة تاريخية ضد عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي، منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999.

وتجدر الإشارة أن محامي القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في الـ 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلباتهم من أجل اللقاء بالقائد.

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