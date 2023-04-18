محامو القائد عبد الله أوجلان يقدّمون طلباً جديداً في بورصة من أجل اللقاء به

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز وراضية أوزتورك وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي طلباً جديداً إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي؛ من أجل اللقاء بموكليهم.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتُفرض عليه عزلة مشددة، ومنذ عامين لم ترد أي معلومات حول وضعه وصحته.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل متعمد وممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد مضي شهور، بحجة فرض "عقوبة انضباطية" على القائد عبد الله أوجلان.

(ل م)