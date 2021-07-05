محامو عفرين: الدفاع عن المحتل التركي يعتبر جرم خيانة ويجب محاسبة مرتكبيه

وأدلى عبد الحكيم بشار عضو مجلس الوطني الكردي في 2 تموز الجاري بتصريح يؤكد فيه عدم وجود أي جرائم في عفرين، وسبق هذا التصريح، تصريح من قبل رئيس بما يسمى الائتلاف الوطني نصر الحريري يدعو الاحتلال التركي لاحتلال مناطق تل رفعت ومنبج.

وتجمع العشرات من محامي إقليم عفرين في مخيم سردم رافعين صوراً للمجازر والجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها في مقاطعة عفرين خلال العدوان وبعد الاحتلال.

وقرئ البيان من قبل العضوة في اتحاد المحامين لإقليم عفرين روشين حدو، وجاء في نص البيان:

"على الرغم من مرور عشر سنوات على المآسي والدمار والخراب في عموم سوريا، قامت في الفترة الأخيرة بعض الشخصيات مثل نصر الحريري رئيس ما يسمى الائتلاف السوري بالإدلاء بتصريحات وبيانات يدعو فيها الدولة التركية إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، وبالرغم من قيام الدولة التركية والفصائل المرتزقة التابعة لها بارتكاب كافة أنواع الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة من سوريا بشكل عام وعفرين بشكل خاص وارتقت هذه الجرائم إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

تظهر بعض الشخصيات على منصات الإعلام وتبرر انتهاكات الدولة التركية والفصائل المرتزقة التابعة لها وتنفي وجود انتهاكات في عفرين ومن هذه الشخصيات المدعو عبد الحكيم بشار والذي هو نائب رئيس ما يسمى الائتلاف السوري وعضو المجلس الوطني الكردي المنضوي تحت سقف الائتلاف والذي نفى وجود انتهاكات بحق أهالي عفرين من قبل الاحتلال مرتزقته.

إن ما يقوم به كل من المدعو نصر الحرير والمدعو عبد الحكيم بشار من أفعال وأعمال وتبرير والدفاع عن المحتل التركي ومرتزقته وجرائمهم بحق الشعب السوري بشكل عام وأهال عفرين بشكل خاص، يشكل جرم الخيانة بحق الشعب السوري بشكل عام، وذلك حسب قانون العقوبات السوري في المواد 264و270 وغيرهم من المواد القانونية المتعلقة بخيانة الوطن.

وإننا محامون في اتحاد المحامين في إقليم عفرين، ندين ونشجب هذه التحريضات بشدة، وبما جاء على لسان المدعو نصر الحرير وعبد الحكيم بشار، وإن المجلس الوطني الكردي يتحمل ذات المسؤولية مع عبد الحكيم بشار إن لم يدلي بتصريح موضحاً فيه موقفه من هكذا تصريحات من ممثليه في الائتلاف السوري.

وإننا نهيب بكافة القوى الوطنية السورية بتحمل مسؤولياتها من مثل هذه التصريحات والتحريات غير الوطنية ضد الشعب السوري، وفضح سياستهم التي تنطلق من محاولاتهم لشرعنة الاحتلال التركي للأراضي السورية وتبرير جرائمهم بحق الشعب السوري بشكل عام وأهالي عفرين بشكل خاص.

كما نناشد نقابة المحامين ووزارة العدل في سوريا بإقامة دعوى بجرم خيانة الوطن بحق كل من المدعو نصر الحرير والمدعو عبد الحكيم بشار بصفتهما الاعتبارية وإصدار مذكرة توقيف بحقهما بجرم الخيانة.

ANHA