محامٍ: يحق للإدارة الذاتية محاكمة داعش من وجهة نظر القانون الدولي

في الـ 10 من حزيران الجاري أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبر بيان كتابي، أنها قررت البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.

وفيما يتعلق بالشق القانوني لهذه المحاكمات، قال المحامي جبرائيل مصطفى لوكالتنا: "يحق للإدارة الذاتية محاكمة عناصر داعش من وجهة نظر القانون الدولي"، وأضاف " لا يوجد نص يمنع ذلك (المحاكمات)".

وأكد جبرائيل مصطفى: "ليس هناك أي مانع قانوني أو سياسي يمنع الإدارة الذاتية من إجراء محاكمات لعناصر داعش الأجانب، خاصة المجتمع الدولي أصبح عاجزاً عن محاكمتهم. لذلك عندما تلتزم الإدارة الذاتية في المحاكمات بالمعايير والقوانين الدولية ستصبح هذه المحاكمة حقيقية وموضوعية"، وتوقع أن تحصل هذه المحاكمات: "على دعم سياسي وقضائي دولي".

وأضاف مصطفى في السياق ذاته: "الإدارة تستطيع أن تقوم بمحاكمتهم (مرتزقة داعش) استناداً إلى الاختصاص المكاني لوقوع الجرم وكون عناصر داعش ارتكبوا الجرائم في شمال وشرق سوريا لذلك بإمكانها محاكمتهم".

واشترط المحامي أن تكون المحاكمات عادلة وشفافة ومتوازنة مع المعايير والمواثيق والقوانين الدولية.

ويوم أمس الأحد، قال الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم أنه يمكن لوسائل الإعلام الحضور وتغطية جلسات محاكمة مرتزقة داعش وتصويرها بشكل كامل، وأضاف ملا إبراهيم: "هذا دليل على مدى شفافية الإدارة الذاتية في إظهار الحقائق كما هي".

وحسب ملا إبراهيم، ستتم محاكمة مرتزقة داعش بموجب القوانين المعمول بها في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى قانون الإرهاب والقوانين ذات الصلة في المحافل الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام.

(م/آ)

ANHA