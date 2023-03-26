محامٍ للقائد : العزلة  تعني عدم حل القضية الكردية

نظمت مبادرة دعم الأسرى (TDÎ)، وفرع جمعية حقوق الإنسان في اسطنبول (ÎHD)، ندوة في دار ناظم حكمت للثقافة والفن في شيشلي بعنوان "الحق في المساواة والأمل في التنفيذ"، حيث كانت الجلسة الأولى من الندوة بعنوان "التمييز في نظام إنفاذ القانون"، وتمت إدارتها من قبل المحامية جيان توسون، كما شاركت المحامية كوليزار تونجر، وكول ألتاي، وإبراهيم بيلمز، كمتحدثين.

وتحدثت رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان في اسطنبول (ÎHD)، كولسرن يولري، قبل الجلسة، وأشارت إلى تقرير عام 2022 المتعلق بالانتهاكات في سجون منطقة مرمرة، وقالت: "إن الانتهاكات بحق المعتقلين تتزايد يوماً بعد يوم، وهناك العديد من الانتهاكات الأخرى وأولها الحق في الحياة، كما أن هناك تعذيباً وسوء معاملة، وفي هذه القضايا تم رصد 3 آلاف انتهاك هذا العام، كما يتم عزل المعتقلين، وإن نظام العزلة أصبح الآن دائماً في السجون، وبسبب هذا، تحدث آلاف الانتهاكات، كما يتم تنفيذ هذه الانتهاكات في سجن الفئة (F) شديد الحراسة في إمرالي، وتم رصد 8443 انتهاكاً في سجون منطقة مرمرة عام 2022.

وتم فرض العزلة ضد مئات الآلاف من المعتقلين في سجون فئة (S) و(Y)، وتعتبر العزلة تعذيباً. كما أن عدد المعتقلين يتزايد يوماً بعد يوم، وتجاوز عدد المفرج عنهم في ظل الرقابة القضائية المليون، وإن ملايين الأشخاص يعيشون تحت تهديد الاعتقال ".

كما تحدثت المحامية كوليزار تونجر، حول عقوبة السجن المشدد والحق في الأمل، وقالت: "إن الدولة تتقرب من المعتقلين السياسيين بحس "الانتقام"، وقد زاد هذا في الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980، ومع الانقلاب، دخلت أساليب المحاكمة الخاصة حيز التنفيذ، والآن هناك تمييز كبير ضد المعتقلين، وإن هذا الوضع قائم حتى ضد الأطفال الذين يتم توقيفهم، وتمت حماية هذه الأساليب لاحقاً من قبل حالة الطوارئ (OHAL)، ولا سيما في كردستان، فهي سارية المفعول دائماً. وعندما يتعلق الأمر بالكرد، فإن هذا التمييز يزداد أكثر، وصدرت جميع التعديلات فيما بعد، ولكن هذا التمييز اتخذ كأساس وصدرت على هذا النحو، وتم إجراء إصلاحات خلال الوباء، لكنها ميزت بين القضاء والسياسيين، وبالرغم من أن فترة حكمهم قد انتهت، إلا أنه لا يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة "أن وضعهم ليس جيداً"، ولطالما تم القيام بهذا التمييز.

وبعد إحضار القائد عبد الله أوجلان إلى إمرالي، تم تقديم نظام المؤبد المشدد، وتم تنفيذ هذه العقوبة باعتبارها "عقوبة أسوأ من عقوبة الإعدام"، وصدر القانون ونظام العقوبات فقط من أجل القائد عبد الله أوجلان، وقد أثر هذا أيضاً على العديد من المعتقلين، وصدر هذا النظام الجزائي عام 2002 وهو صالح للفترات السابقة أيضاً، حيث يوجد تمييز في نظام العقوبات هذا، وتم إطلاق سراح المعتقلين القضائيين الذين صدر بحقهم هذا الحكم بعد فترة، لكن ظل المعتقلون السياسيون في السجن "حتى الموت"، وطبقت العزلة بمستوى، وعلى سبيل المثال، يتم حجزهم في الزنزانة لمدة 23 ساعة، ويُحظر الذهاب إلى الساحة المشتركة ومقابلة المعتقلين الآخرين، حيث إنه تطبيق خارج عن حدود الإنسانية، ويمكن لهؤلاء المعتقلين مقابلة عوائلهم مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

يتبع....

(سـ)