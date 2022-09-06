محام سوري: المجتمع الدولي في فوضى وهذه فرصة للأحزاب الوطنية السورية لإيجاد حل لسوريا

حديث المحامي السوري وليد مطيران، لوكالتنا، جاء على هامش مشاركته في ملتقى الرقة التشاوري الذي عقدته اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية في سوريا، يومي الثاني والثالث من شهر أيلول الجاري.

وناقش الملتقى الذي حضره 50 مندوباً من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني ثلاث محاور أساسية، هي الأوضاع السياسية عامة، وأهمية اللا مركزية، والهوية الوطنية؛ لتكون ركيزة الحل السياسي السوري والوصول إلى الديمقراطية واللا مركزية.

وتعليقاً على المعوقات التي تعترض طريق الحل في سوريا، وأبرزها التدخل الخارجي في الشأن السوري وسلب الإرادة من الشعب السوري، قال المحامي وليد مطيران إن "أي تدخل أجنبي، خاصة التركي أو الإيراني، في سوريا يؤزم الموقف ويؤخر الحل السياسي ويشرد الشعب السوري".

وشدد مطيران على ضرورة "خروج كافة القوات الأجنبية من سوريا فوراً، وأن الشعب السوري قادر على إدارة شؤون بلاده بكل حرية".

وأكد أنه "لا فرق بين كردي وعلوي وشيعي وسنّي وأي شخص آخر، كلنا أخوة متحابون متكاتفون ومستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس في سبيل بناء الوطن السوري".

وعن أفق الحل، قال المحامي السوري "إذا اتفق الشعب السوري، وخاصة قيادات الأحزاب الوطنية في سوريا، ووضعوا أجندة واضحة وبيّنة، فباستطاعتنا أن نشكل قوة هائلة نضغط بها على المجتمع الدولي، وخاصة أنه يعيش في فوضى فهناك الحرب الأوكرانية والأزمة التايوانية".

وأضاف: "المجتمع الدولي في فوضى وهذه فرصة أمام الأحزاب الوطنية السورية وليست المرتبطة بأجندات أجنبية لإيجاد حل واضح وسلس لسوريا يمثل كافة الأطراف الذين لهم كامل حق المواطنة، لا تمييز بين مواطن ومواطنة".

(ج م/ج)

ANHA