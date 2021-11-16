مهاجرون يأكلون الحشائش وأجنة ماتت في أرحام أمهاتها.. ماذا فعل PDK بالناس حتى فروا

تستمر تراجيديا الكرد من جنوب كردستان على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. إنهم يعانون من الجوع والبرد ويواجهون الموت. في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية.

وقد أقام بعض هؤلاء المهاجرين مخيمات مؤقتة. وفقًا للأرقام الواردة من وارسو، فإن أكثر من 4000 مهاجر بقوا محاصرين في هذه المنطقة لمدة أسبوعين. في هذه المنطقة، بعد وصول هؤلاء المهاجرين، البعض استغل الفرصة حيث يُباع لهم الطعام بعشرات الدولارات، وزجاجات المياه بعشرة أضعاف سعرها الحقيقي. حتى شحن الهاتف المحمول، وهو أداة أساسية في هذه الرحلة، أصبح يُباع ولم يعد مجانياً.

البعض من الشباب، خاصة الذين قدموا لوحدهم، تمكنوا من الهروب ودخول بولندا، البعض الآخر يختبئ في الغابة البولندية ولكن بصعوبة كبيرة. ولكن البعض الآخر يمشي على الطريق خوفاً من الضياع، لكن هناك طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار، والآن قاموا أيضًا بتركيب كاميرات مزودة بأضواء ليلية تسهل معرفة الموقع الدقيق لأولئك الذين تمكنوا من الهروب.

أوميد أحمد، 43 عامًا، يقول أنه شاعر كردي وناشط من مدينة هولير. في 20 أكتوبر غادر مسقط رأسه وتوجه إلى بيلاروسيا، أمضى ليلتين في دبي وفي الثالث والعشرين وصل إلى بيلاروسيا. قرر أوميد، مثل آلاف الأشخاص، أن يترك أرضه بحثًا عن مكان يستطيع فيه التعبير عن نفسه وكتابة قصائده دون خوف من التعرض للاعتقال.

"أقاربي ساعدوني ماليًا للوصول إلى هنا. في هولير، تم اعتقالي عدة مرات لمشاركتي في الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق والحرية. كانت قصائدي تنتقد الحكومة ولهذا اعتقلوني ثلاث مرات. لم يعد بإمكاني تحمل سياساتهم، لذا قررت ترك كل شيء خلفي والهرب. بعد الاعتقال، فقدت وظيفتي ولم يعرض عليّ أحد وظيفة جديدة لأن أولئك الذين ساعدوني تعرضوا للتهديد من قبل الأسايش من كردستان"، يقول عبر الهاتف من مينسك في بيلاروسيا.

"تركت عائلتي في هولير (ابني وزوجتي) لأنه كان من الصعب علينا جميعًا الخروج معًا ولم يكن لدي المبلغ الذي طلبوه. لو كانت كردستان جنة كما يقول سياسيونا فلماذا اترك أرضي؟ لماذا كل هؤلاء الناس: نساء حوامل وكبار السن والأطفال هنا في مثل هذه الظروف القاسية؟ 90 في المائة من الناس هنا هم من هولير أو دهوك"، يقول أوميد.

معظم المهاجرين هم من جنوب كردستان وبالتحديد مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينهم مئات النساء والأطفال، محاصرون بقوات عسكرية من البلدين، الأمر الذي أثار مخاوف من مواجهة مسلحة. في غضون ذلك، تشعر دول أوروبية أخرى بالقلق إزاء وصول المزيد من المهاجرين وتخشى أن هذا الطريق سيحل محل طريق البحر الأبيض المتوسط. بولندا، من جانبها، نشرت أكثر من 15000 جندي لحماية حدودها.

'لم اتخيل أبدًا أنني سأستقبل أو أرى أشخاصًا من أرضي في هذا الوضع المأساوي '

أرسلان عزالدين، 60 عاما، طبيب كردي، يعيش في بولندا منذ أكثر من 40 عامًا. في عيادته، التي تبعد 15 كيلومترًا عن مكان تواجد المهاجرين، يستقبل العشرات من المصابين بالجفاف وانخفاض درجة الحرارة. "يصلون وهم مصابون بعدوى في الرئة وسعال أو حمى. لا يستطيع البعض المشي لأن أقدامهم تنتفخ. يعاني البعض الآخر من مشاكل في المعدة بسبب شرب المياه الملوثة أو تناول الحشائش في الغابة"، يقول عزالدين عبر الهاتف من بيلسك بودلاسكي في بولندا.

وقعت السلطات البولندية اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي تقول فيه إنها لن تسمح للمهاجرين بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد بعض شركات الطيران تسمح لمواطني العراق أو سوريا أو إيران بالسفر إلى بيلاروسيا.

"قبل أيام قليلة استقبلنا امرأة حامل في شهرها الثامن، جنينها كان ميتاً في داخلها، وهي ولا تزال في العناية المركزة. كانت من دهوك. لقد وصلت قبل بضعة أسابيع لكنها لم تستطيع تحمل الظروف السيئة في الغابة"، يقول الدكتور عزالدين. "لقد فقد آخرون حياتهم، ١١ شخصاً حتى الآن، في الحقيقة لم اتخيل أبدًا أنني سأستقبل أو أرى أشخاصًا من أرضي في هذا الوضع المأساوي".تبلغ تكلفة هذه الرحلة ما بين 10000 دولار و20000 دولار. أشار موقع دويتشه فيله الالماني في تحقيق إلى أن القنصليات البيلاروسية فوضت منح التأشيرات إلى وكالات السفر. إلى جانب ذلك، زادت بيلاروسيا بشكل كبير عدد الرحلات الجوية من دول الشرق الأوسط مما ادى إلى ان تقوم بعض الدول الأوربية بالتنديد افعال بيلاروسيا.

ANHA