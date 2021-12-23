محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته على خلفية إصابة محتجين برصاص قوات الأمن

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء؛ نقلاً عن المكتب الإعلامي للمحافظ أحمد غني الخفاجي، أن الأخير قدّم استقالته من منصبه "حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

ووافق رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، على استقالة محافظ ذي قار الواقعة جنوب البلاد، كما أعلن المحافظ لوكالة الأنباء الرسمية، إثر تظاهرات الأربعاء سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزاً أساسياً للحركة الاحتجاجية قبل عامين.

ويتظاهر العشرات في المحافظة منذ عدة أيام من أجل مطالب معيشية وخدمية وللدفع بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019. لكن التظاهرات تطوّرت الأربعاء وأصيب "ثلاثة متظاهرين بجروح جراء إطلاق نار" وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.

وتشهد محافظات عراقية جنوبية، لا سيما ذي قار والديوانية والنجف، تظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، يشارك فيها العشرات، مطالبين بوظائف وتحسينات خدماتية ومعيشية.

وشكّلت مدينة الناصرية ذات الغالبية الشيعية والواقعة على بعد 350 كم عن العاصمة بغداد، معقلاً أساسياً للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، فهي تعاني من الفقر الشديد وتدهور البنى التحتية والبطالة بين الشباب، على الرغم من ثروتها النفطية.

(د ع)