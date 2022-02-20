محادثات بين ماكرون وبوتين مع اشتداد التوتر على الجبهة مع أوكرانيا

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب على وقع الأزمة الأوكرانية، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع تصاعد التوتر على خط الجبهة في شرق البلد.

وتجري المكالمة في الساعة 10,00 ت غ في وقت دعت كييف حلفاءها الغربيين إلى وقف "سياسة المهادنة" حيال موسكو التي يتهمها الغرب بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لهذا البلد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد اللقاء بين ماكرون وبوتين في 7 شباط/ فبراير في موسكو، تشكل المحادثات المقررة بينهما الأحد "آخر جهود ممكنة وضرورية لتفادي نزاع كبيرا في أوكرانيا"، بحسب قصر الإليزيه.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية ليل السبت الأحد عن وقوع إطلاق نار بالمدفعية في ضواحي دونيتسك على مقربة من خط الجبهة.

وينفي الكرملين أي نية في مهاجمة أوكرانيا التي يسعى لإعادتها إلى دائرة نفوذه.

وتطالب موسكو بـ"ضمانات أمنية" كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف ولا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة.

(د ع)