محادثات بين فرنسا والنيجر عن سحب قوات مهمة برخان فقط

مع استمرار المحادثات بين السلطات العسكرية في النيجر والقوات الفرنسية، على وقع التوتر المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، أفادت شبكة العربية أن المناقشات تدور حول سحب قوات مهمة برخان فقط، أي المعنية بعملية مكافحة الإرهاب.

كما أضافت الشبكة، اليوم، أن المجلس العسكري طالب فرنسا بوضع جدول زمني لسحب قواتها هذه.

وينتشر في النيجر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي، موزعين على 3 قواعد عسكرية، في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شمال العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

إذ تعتبر النيجر ثاني أكبر دولة داعمة لعملية برخان، وتقدم للجيش الفرنسي قاعدة جوية متقدمة في نيامي، حيث يتم تشغيل المسيّرات والطائرات المشاركة في القتال ضد الجماعات "الإرهابية" المسلحة، مثل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، وجماعة "أنصار الدين"، وجماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، و"بوكو حرام".

كما يشكل هذا الانتشار العسكري ضمانة لسلامة الشركات الناشطة في قطاع المناجم، بما في ذلك مجموعة "أريفا" الفرنسية، ومقرها في منطقة "أغاديز" بأقصى شمال النيجر، بحسب الشبكة.

(م ش)