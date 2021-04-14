محادثات أمريكية بريطانية فرنسية ألمانية مشتركة بشأن أفغانستان

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات الأربعاء، وأن التركيز الرئيس للمحادثات سيكون على أفغانستان، كما أن القضايا الأخرى التي يتعين معالجتها هي التطورات الحالية على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مسؤولون إن الرئيس جو بايدن سيعلن رسميًّا الأربعاء انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وإنهاء أطول حرب أمريكية على الرغم من المخاوف المتزايدة من انتصار طالبان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور إنه بالنظر إلى الجدول الزمني للولايات المتحدة، فإن هذا يعني أن انسحاب الناتو سيكون مرجحًا في أيلول/ سبتمبر.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية لتلفزيون ARD العام: "قلنا دائمًا: سنذهب معًا، وسنغادر معًا، أنا أؤيد انسحابًا منظمًا ولهذا أفترض أننا (الناتو) سنوافق على ذلك اليوم".

(م ش)