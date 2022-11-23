محاضرة وتعليق يافطات ضمن سلسلة فعاليات 25 نوفمبر

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin, Jiyan, Azadî"، عقدت منسقية مؤتمر ستار في مبنى مجلس الصلح بإقليم الفرات، محاضرة للرجال.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الفعاليات المعلنة ليوم مناهضة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني الجاري)، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية، والإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاه إلقاء المحاضرة من قبل الإداري في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات، شيرو مصطفى، وعضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح.

تمحورت المحاضرة حول أهمية دور المرأة في بناء مجتمع ديمقراطي حر، وما يقع على كاهلها والمجتمع لرفع الظلم والاضطهاد.

وأكد المحاضرون أن حرية المجتمع من حرية المرأة، ولذا على "الجميع السعي لكسر الذهنية الذكورية، للوصول معاً إلى مجتمع أخلاقي وقادر على إدارة نفسه بنفسه بريادة المرأة".

بدوره، أشار الرئيس المشترك لمديرية التموين وأحد المشاركين في المحاضرة، أحمد دابان، إلى ما أحدثه فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان على واقع المرأة وقضيتها من خلال تعريفها بواقعها وبهويتها الحقيقة. مضيفاً "تقود المرأة اليوم، ثورة مناهضة العبودية متسلحة بالإرادة والعزيمة".

بينما في حلب، باشرت عضوات مؤتمر ستار بتعليق يافطات " Jin, Jiyan, Azadî" و "لا للعنف ضد المرأة" على مشارف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تعريفية بأشكال العنف ضد المرأة على أهالي الحيّين.

(كروب/ي م)

ANHA