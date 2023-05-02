محاضرة وسنفزيون لعمال وعاملات ناحية تربه سبيه

بمناسبة يوم العمال العالمي عقدت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه اجتماعاً لعمال الناحية وذلك في معمل MY SUN حضره العشرات من العمال والعاملات.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها عرض سنفزيون يتضمن أقوال القائد عبدالله أوجلان عن حرب الشعب الثورية والحرب الخاصة التي مورست على الطبقات العاملة.

بعدها تحدث الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه كيوان كنعان والذي أشار إلى أهمية العمال والطبقة الكادحة في بناء المجتمع موضحاً أن القائد عبدالله أوجلان ومن خلال محاضراته ومرافعاته ركز على أهمية الطبقة الكادحة وشرح أسباب استهداف هذه الطبقة من قبل الدول الرأسمالية.

وأضاف: "إن ما نشهده اليوم على الساحة الدولية من تآمر على شعوب المنطقة واستعمارها يؤكد نظرية القائد عبدالله أوجلان حول أن يعيش المجتمع وفق حرب الشعب الثورية لأنها الوحيدة القادرة على وضع حد لهذه السياسات والحروب التي تشتعل في المنطقة".

(كروب/ك)