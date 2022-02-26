محاضرة وندوة حوارية في الرقة ودير الزور تبحثان رمزية اليوم العالمي للمرأة

وحضرت العشرات من عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة، المحاضرة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيوني شرح رمزية هذا اليوم بالنسبة للنساء.

حيث أكدت عضوة الهيئة العامة للمرأة لشمال وشرق سوريا، فيروز خليل أن يوم الـ 8 من آذار يعد رمزاً مقدساً لنساء العالم بشكل عام ونساء شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

فيما زينت عضوات تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها مبنى التجمع بشعار الحملة "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضنا" وصور الشهيدات والشهداء.

في السياق ذاته، نظمت لجنة المرأة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور ندوة حوارية، شاركت فيها ممثلات عن المجالس المحلية والمؤسسات المدنية وعضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا والعشرات من نساء ريف دير الزور الشرقي.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدثت عضوة لجنة المرأة في مدينة هجين ختام حدو، قائلة: "يعتبر يوم الثامن من آذار من كل عام، يوم عالمياً للمرأة في كافة أنحاء العالم، وذلك للدلالة على التقدير والاحترام وحب المرأة"

وأكدت على أن اليوم العالمي للمرأة هو ثمرة نضال المرأة عبر التاريخ ضد الاستبداد، وقالت: "فالمرأة كانت عبر حاضرها وتاريخها قدوة في جميع ميادين الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية".

مشيدة بنضال المرأة في سوريا، "نضال المرأة ومقاومتها يستشهد بهما في الأزمة السورية، فمحاربتها للإرهاب أكبر برهان على قوتها، وأثبتت إرادة المرأة في تخطي العواقب والصعوبات".

من جهتها، أوضحت عضوة لجنة المرأة في مجلس الفرات، غادة عادل، أن المرأة استطاعت تطوير ذاتها في ريف دير الزور بشكل فعال، في ظل الإدارة الذاتية.

واستشهدت غادة عادل بمشاركة المرأة في الندوة الحوارية، وهو دليل واضح على تجاوزها لكافة الصعاب ونيلها لحقوقها.

(كروب/ي م)

ANHA