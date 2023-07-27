محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات وأضرارها في تل حميس

حضر المحاضرة التي نُظمت في صالة مجلس ناحية تل حميس، اليوم، العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وأعضاء مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو.

ألقى الرئيس المشترك للجنة الشبيبة في مجلس الناحية، محمد الخليل، المحاضرة.

وتحدث عن أسباب عقد المحاضرة قائلاً: "المخدرات استخدمت ضد المجتمعات لتفتيتها، واليوم أعداء شعب شمال وشرق سوريا، كدولة الاحتلال التركي، يستخدمون هذا السلاح من جديد لتدمير المجتمع، وخاصة بين الفئة الشابة".

وعن سبب استهداف الفئة الشابة، أوضح: "هي الطبقة الواعدة التي تبني الأمم ولها بصمة في صناعة الحضارة، فإن تدمرت تدمّر المجتمع بأكمله".

وأكد المشاركون في المحاضرة في الختام، على ضرورة محاربة انتشار المخدرات في المجتمع عبر تكاتف الشابات والشبيبة وتوعيتهم.

(م ح/آ)

ANHA