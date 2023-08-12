محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات في عين عيسى

بحضور العشرات من نساء مقاطعة كري سبي، نظّمت لجنة الصحة في المقاطعة، بالتعاون مع لجنة المرأة، اليوم، محاضرة توعوية عن مخاطر المخدرات وتداعياتها على الأفراد والمجتمعات.

وتضمنت المحاضرة شرحاً مفصلاً عن ماهية المخدرات وأنواعها وطرق تصنيعها وتأثيرها على الأشخاص، وما تحتويه من مواد تسهم تدريجياً في تدمير الجملة العصبية، من قبل كادر طبي من مشفى الشهيد عمر علوش بناحية عين عيسى.

وأوضح الطبيب، علي خليل الحمد، خلال المحاضرة، أن انتشار المواد المخدرة أصبح خطر حقيقياً يهدد شرائح مجتمعية كبيرة، من ضمنها الشباب واليافعين الذين يعتبرون المحرك الأساسي للمجتمعات، لذلك من الواجب تكثيف التعريف بهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها السلبية المحضة على المجتمع.

وشدد على وجوب توعية الحلقة الأولى من حلقات المجتمع وهي الأسرة ثم البدء بنشر الوعي بين كافة الشرائح المجتمعية للوقاية من الإدمان والتوعية من مخاطره، وما يسببه من أضرار في الجسم ووصول المدمن إلى الموت، ما يسبّب فقدان المزيد من الأفراد النشطين في بناء مجتمعهم.

تخللت المحاضرة استفسارات من قبل الحضور عن أنواع المخدرات وطرق انتشارها وطرق تفادي الإدمان عليها، وكيفية تهيئة الظروف وخاصة للفئة الشابة لمنع وقوعها في شرك تعاطي المخدرات ومروجيها.

وبعد الانتهاء من المحاضرة، عرض سنفزيون توعوي عن بعض مدمني المخدرات والدول الأكثر انتشاراً للمخدرات فيها، وما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية على المجتمع.

ومن المقرر أن تُنظم محاضرات مماثلة في القرى والبلدات التابعة لمقاطعة كري سبي، بهدف التوعية من مخاطر الإدمان على المخدرات.

(ت ك/أم)

ANHA