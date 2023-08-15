محاضرة تعريفية بقفزة 15 آب وحياة الشهيد معصوم قورقماز في دير الزور

المحاضرة عقدت في قاعة مجلس دير الزور بمنطقة السبعة كيلو بحضور ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية والمجالس المحلية في دير الزور.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، شهناز الهفل عن حياة الشهيد معصوم قورقماز، وقالت: "إن الشهيد معصوم قورقماز حقق في شخصيته تطورات كبيرة عبر إعلانه الحرب على رجعية الوسط والمحيط الذي كان يعيش فيه وذلك عبر الأيديولوجيا والسياسة والتنظيم. تميز ببراعته في ممارسة الحرب الشعبية ضد الجيش التركي وحقق قفزات نوعية من حيث الممارسة والنظرية في هذا المجال وهذا ما ساهم في أن تكون شخصيته العسكرية المنضبطة ملفتة ".

وأضافت شهناز الهفل: "انضم معصوم قورقماز إلى محافل الشهداء الخالدين في 28 آذار عام 1986 بمؤامرة خائنة. سعى وهو على قيد الحياة من أجل تحقيق مخططه التنظيمي، بدأ بتشكل اللجان في المدن والمحافظات وصولاً إلى القرى وآمن بضرورة تطوير العمليات والفعاليات من أجل إيصال الوحدات الصغيرة إلى التجييش ".

واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن قفزة 15 آب أصبحت سبيل الخلاص من الظلم والاضطهاد ونيل الحرية والسير على خطا الشهداء الذين رسموا طريق الحرية بدمائهم الطاهرة.

(ع ع/ك)

ANHA