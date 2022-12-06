محاضرة لمنتدى حلب الثقافي للتعريف بشخصية بارزة في التاريخ الكردي

ضمن مخططات منتدى حلب الثقافي بإلقاء محاضرة كل ثلاثة أشهر عن أبرز الشخصيات في التاريخ الكردي، عقدت اليوم محاضرة عن السيرة الذاتية للدكتور نور الدين ظاظا، وذلك في مركز المنتدى في حي الشيخ مقصود في حلب.

وحضر المحاضرة التي ألقاها عضو منتدى حلب الثقافي هشمند شيخو باللغة الكردية والإدارية في منتدى حلب الثقافي ليلى خالد باللغة العربية، ممثلو وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم تحدث هشمند شيخو عن سيرة الدكتور نور الدين ظاظا بذكر كل من تاريخ ومحل ولادته ومراحل تعلمه، وأهم المكتسبات التي حققها طوال مسيرته الحياتية.

ونوه شيخو إلى النقاط الثلاث التي لفت نور الدين ظاظا الانتباه إليها وقال: "أولاً - في هذا الظرف التاريخي الراقي، لم تعد حقوق الشعوب مجرد قرارات وبيانات تسطر على صفحات وتحفظ بين المصنفات. ثانياً - إن التمييز العنصري، لا يؤدي إلى تفسخ الأخوة العربية الكردية فحسب وإنما يؤدي إلى بذر بذور الشك وعدم الثقة بين الشعبين العربي والكردي. ثالثاً - ارتقاء اللغة الكردية إلى المجال الدولي، وكونها لغة حية تردد كلماتها وآدابها وموسيقاها في عدة إذاعات عالمية".

بعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرين للإدلاء بآرائهم حول مضمون المحاضرة وأهمية دور المثقفين في التاريخ الكردي.

يذكر أن الدكتور نور الدين ظاظا هو سياسي كردي، ولد عام 1919 في شمال كردستان، درس في بيروت وأتم الدراسات العليا في سويسرا. أسس جمعية الطلبة الكرد في أوربا عام ١٩٤٩ مع عدد من أصدقائه و أصدروا مجلة “” صوت كردستان ”. أنهى رسالة الدكتوراه في العلوم التربوية عام 1956 ثم عاد إلى سوريا. قام مع بعض أصدقائه السياسيين بتأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا عام1957 و كان بذلك أول حزب كردي في سوريا و كان رئيساً له.

(ن ش/ك)

ANHA