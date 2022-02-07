محاضرة لمنتدى حلب الثقافي عن جذور المؤامرة الدولية وسبل إفشالها

نظّم منتدى حلب الثقافي محاضرة بعنوان (المؤامرة تاريخياً- كردياً- الأسباب والتداعيات، تجربة حركة حرية كردستان وأسر القائد أوجلان" في مركزه في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

شارك في المحاضرة ممثلون عن اتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، مجلس المرأة السورية، حزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي، حزب التحالف الوطني الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده ألقيت المحاضرة من قبل الإداري في منتدى حلب الثقافي، أحمد بيرهات، الذي استهل حديثه بتعريف كلمة المؤامرة، وقال: "هي ظاهرة للمجتمع الطبقي وتهدف إلى إحداث الشلل بالأساليب الفجة والناعمة، للقوى الاجتماعية التي تحارب القمع والاستغلال الطبقي"، مشيراً إلى أن أهداف المؤامرة هي تصفية خط العدل والمساواة.

نوه بيرهات إلى جذور المؤامرة وقدم سرداً تاريخياً لها، وقال: "إن الحضارة السومرية التي تأسست قبل أكثر من 4000 عام قبل الميلاد، هي التي ابتدعت المؤامرة عبر المعبد السومري والتي تُعتبر كأول مقر للمؤامرات عبر كيفية جعل الإنسانية تقبل بالنظام الاستغلالي كأفضل نظام".

وتطرق بيرهات إلى ذكر المؤامرة ضمن تجربة حزب العمال الكردستاني، وقال: "يُعتبر PKK من أكبر وأكثر الحركات تعرُضاً للمؤامرات والخيانة الداخلية والخارجية حيث كانت أول مؤامرة ضد المجموعة الثورية لاستهداف روح القائد أوجلان".

ومضى شارحاً الخطوتين التي اتخذتهما حركة حرية كردستان عندما استخدمت الدول المجاورة الكرد خدمةً لمصالحها، الأولى: مقاومة السجون، والثانية: تأسيس قوات تحرير كردستان والبدء بالمقاومة المسلحة.

بيّن بيرهات أسباب استهداف حركة حرية كردستان، وقال: "حزب العمال الكردستاني بمبادئِه الفلسفية وعقيدته الإيديولوجية يهدف إلى الوصول لحلول المشاكل البشرية كافةً، وإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع الكردستاني والشرق الأوسطي خاصة، وذلك بالاعتماد على الشعب في نضالهِ".

كما بيّن أسباب اعتقال القائد أوجلان أيضاً، وهي "امتلاك القائد مشروعاً جامعاً لكل الشعوب، ورفضه مطالب إسرائيل بالتحالف والانضواء تحت مشروعها، ورفضْ طلب أميركا وبريطانيا بالسير على النظام العالمي الجديد، بالإضافة إلى تصفية أحد أبرز رموز الثورة الفكرية والاشتراكية والديمقراطية في العالم".

وذكر بيرهات أسماء بعض الدول التي شاركت في المؤامرة ضد القائد أوجلان وهي كل من اليونان، روسيا، إيطاليا، إسرائيل، أميركا، وتركيا التي كان دورها استلام القائد أوجلان.

نوه بيرهات إلى كيفية إفشال المؤامرة من خلال المبادرات التي طرحها القائد أوجلان عن طريق الاستيعاب والتعمق في الثورة الذهنية وتنقية الفكر من الشوائب وتأثيرات الرأسمالية والموروثات الثقافية البالية وإيجاد بديل لذلك.

وفي خِتام المحاضرة قُرِئت مقتطفات من تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول مواضيع مختلفة.

(ن ش/ف)

ANHA