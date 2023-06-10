محاضرة للتعريف بالتلوث البلاستيكي وطرق الحد منه

نظم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو اليوم، محاضرة بعنوان "البلاستيك عدو البيئة"، للتعريف بالتلوث البلاستيكي، وتسليط الضوء على طرق الحد من انتشار هذه الظاهرة المضرة بعناصر البيئة، وذلك تحت شعار "معاً للحد من التلوث البلاستيكي".

وحضر المحاضرة التي نظمها مؤتمر ستار في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مدينة قامشلو، وألقتها عضوة مديرية البيئة في مدينة قامشلو، هيلين عكاش حسين، العشرات من عضوات مؤتمر ستار في المدينة.

تضمنت المحاضرة محاور عدة وهي: (تعريف البلاستيك، وتأثير البلاستيك على البيئة، وتعريف التلوث البلاستيكي، وطرق الحد منها، وجهود محلية وعالمية بذلت للحد من التلوث البلاستيكي).

ما هو البلاستيك؟

استهلت هيلين حسين المحاضرة، بالتعريف بمادة البلاستيك، بأنها مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة، تتكون من سلاسل المواد العضوية تدعى البوليمرات، مصّنعة بشكل أساسي من مشتقات البترول، وهي عبارة عن جزيئات كبيرة الحجم تحتاج لمئات السنين للتفكك، وقد عرفه العالم منذ الثورة الصناعية، فعندما يتحلّل يسبب مخاطر على جميع عناصر البيئة".

وتابعت "لا يوجد البلاستيك كمادة في الطبيعة، حيث إنه مادة يتم تصنيعها وإنشاؤها في المختبر، من مواد عضوية مثل السليلوز والكربون والنفط الخام، وما يسمى عادة البلاستيك هو في الواقع مادة تشمل أنواع مختلفة من المكونات، لذلك من الأصح استخدام مصطلح "المواد البلاستيكية"، وهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوليمرات، التي تتفرد كل منها بخصائص وميزات ومجالات تطبيق خاصة".

التلوث البلاستيكي

ثم عرّفت هيلين حسين التلوث البلاستيكي الذي "هو تراكمٌ للنفايات البلاستيكية الاصطناعية في البيئة لدرجة تشكل عبئاً عليها، نتيجة مصدر تصنيعها وهو النفط الخام، ونتيجة الحاجة لمئات السنين للتحلل والتفكك وبعد تحللها تنتج مواد خطرة تلوث البيئة وتسبب أمراضاً خطيرة لكافة الكائنات الحية، وتسبّب أضرار لعناصر البيئة من ماء وهواء وتربة ويعد أكبر القضايا العالمية البيئية".

أسباب التلوث البلاستيكي

أشارت هيلين حسين إلى أن أسباب التلوث البلاستيكي، هي "التخلص من النفايات البلاستيكية بطرق ملوثة للبيئة، حيث إن أكثر من 9.2 مليون طن من البلاستيك المنتج بين عامي 1950 و2017 أصبح نفايات بلاستيكية، وتصل كمية المخلفات البلاستيكية الملقاة في المحيطات إلى (12.7) طن، ومعدل إعادة التدوير لمادة البلاستيك منخفض مقارنة بالمواد الأخرى كالورق والكرتون والزجاج، وذلك لصعوبات معالجته والتخلص من الملوثات أثناء إعادة التدوير، حيث إن 9% فقط يتم إعادة تدويره، وبطء التحلل البيولوجي للبلاستيك، إذ يحتاج مئات إلى آلاف السنين للتحلل، وكثرة استخدامه في الصناعات لخفة وزنه وسهولة تشكيله ورخصه، وبالتالي دخل إلى جميع الجوانب الحياتية وكثر استخدامه، حيث ارتفع الإنتاج بمعدل (359)مليون طن بحلول عام 2018".

طرق الحد من التلوث البلاستيكي

وذكرت طرق الحد من هذا التلوث: "فرض سياسات صارمة لمنع التغليف المفرط للمنتجات ضمن المعامل، وفرض ضرائب على تداول الأكياس البلاستيكية، ومنع استيراد المواد البلاستيكية، والتحول إلى الفرز المنزلي للنفايات ومنع رمي البلاستيك في المكبات ومن ثم إعادة تدويرها وتشجيع ودعم معامل إعادة تدوير البلاستيك وتطوير آلية عملها، واستخدام البلاستيك الحيوي القابل للتحلل البيولوجي بدلاً من البلاستيك المصنوع من مشتقات النفط".

مضيفة "كما يمكننا زيادة الوعي البيئي للأهالي وخاصة الأطفال لخفض إنتاج النفايات البلاستيكية، وزيادة الوعي البيئي لاستخدام أواني تناول الطعام وشرب المشروبات وخاصة الساخنة بالأواني والقناني الزجاجية بدلاً من البلاستيكية كونها ضارة بالصحة والبيئة".

وتطرقت هيلين حسين في ختام المحاضرة إلى الجهود المحلية المبذولة للحد من ظاهرة التلوث البلاستيكي، والتي تساهم في تنظيف البيئة والمنطقة، ومنها، "مشروع صفر نفايات في مدينة الحسكة الذي يعمل على تطبيق نظام الفرز المنزلي للنفايات ومن ثم إعادة تدويرها ضمن كومينات مدينة الحسكة، بالإضافة الى حملات التوعية البيئية ضمن عدد من المدارس في إقليم الجزيرة وتم تخصيص فقرة حول تدريب الأطفال على فرز النفايات والتشجيع على تقليل النفايات، ومشاريع محطات نقل النفايات بإقليم الجزيرة وتخصيص مراكز لكب النفايات".

ودعت هيلين حسين الجميع للحفاظ على البيئة وعدم تلوثها قائلة: "نحن من نعيش هنا، فعلينا مراعاة نظافة بيئتنا".

(ك آ/ ل م)

ANHA