محاضرة للمرأة الشابة في دير الزور حول المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

المحاضرة نظمت في مركز الاتحاد الرياضي في بلدة سفيرة تحتاني بحضور ممثلي وممثلات الاتحاد الرياضي بدير الزور والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها شرح المؤامرة التي تعرض لها القائد عبدالله أوجلان من قبل القوى الرأسمالية، من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور، كفى المحمد، وقالت: "إن الفكر الذي كان يحمله عبدالله أوجلان فكر تنهل منه جميع المجتمعات من كرد وعرب وغيرهم وبفكر القائد استطعنا أن نحرر مناطقنا وأيضاً أخذت المرأة دورها في المجتمع وسيبقى منارة للأجيال القادمة" .

ونوهت إلى "أن المؤامرة الدولية التي شاركت فيها الكثير من الدول العالمية لتسليم القائد الأممي عبد الله أوجلان في الـ 15من شباط إلى تركيا هي مؤامرة فاشلة بكل المقاييس والدليل على ذلك استمراره في توجيه الشعوب وهو في السجن فمن خلال ذلك الفكر وتلك التوجيهات استطعنا تحرير كافة بلداتنا ومدننا من رجس الإرهاب وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية".

وفي ختام المحاضرة تم عرض سنفزيون تحدث عن المؤامرة الدولية بحق القائد.

(ع ع/سـ)

ANHA