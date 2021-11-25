وحضر المحاضرة التي عقدت في حديقة القراءة بحي تل حجر العشرات من مثقفي مدينة الحسكة، أعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى العشرات من الفئة الشابة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء المحاضرة من قبل الفنان التشكيلي حسن حمدان، وقال في مستهل محاضرته: "إن الفن كان يتواجد في المنطقة منذ القدم، وتطور عبر الزمن وأصبحت هناك ملاحم من الرسومات".

وأضاف حسن حمدان: "في منطقة الجزيرة تواجد ولا يزال يتواجد تنوع من الإرث الثقافي، وهي معروفة بتراثها الحضاري لأنها منطقة تعددت فيها الحضارات والمكونات".

وبين حمدان، أن الفن التشكيلي كان أقدم لغة للتخاطب بين البشر، وتابع قائلاً: "حيث تواجدت الرسومات في المنازل القديمة جداً".

ونوه حمدان، أن كل مكون في منطقة الجزيرة له خصوصية تختلف عن الآخر، فملابس كل منطقة كانت تختلف عن الأخرى".

وتحدث الفنان التشكيلي عن الاستديوهات القديمة التي ظهرت في المنطقة بالإضافة إلى الفنانين القدامى الذين أظهروا تاريخ المنطقة من خلال رسوماتهم أو خلال التصوير الفوتوغرافي.

وانتهت المحاضرة بفتح باب النقاش بين الحضور والفنان التشكيلي عن الفنانين التشكيليين القدامى الذين ظهروا في المنطقة.

(ه إ/ل)

ANHA