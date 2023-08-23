محاضرة حول الجنولوجيا في قامشلو

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ضمن فعاليات الأربعاء الثقافي محاضرة تحت عنوان " تطوير معرفة علم المرأة هي الخطوة الأولى نحو علم الاجتماع الحقيقي" وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

حضر المحاضرة العشرات من أعضاء وعضوات اتحاد المثقفين ونساء مستقلات وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم بدأت عضوة أكاديمية الجنولوجيا ياسمين مشايخ بشرح مصطلح الجنولوجي الذي عرفته بأنه علم المرأة "علم الحياة، علم الأمة الديمقراطية، علم الحياة الندية والتشاركية. والهدف من هذا العلم الذي يتناول قضايا المرأة بشكل عميق منذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا هو التعريف بتاريخ المرأة قبل أن تتعرض للتهميش مع مرور الزمن على يد السلطة الأبوية والأنظمة الرأسمالية . .

وتحدثت عن الفروقات في الأهداف بين علم المرأة والحركات النسوية التي تناضل في سبيل قضية المرأة التي ترى بأن المرأة تستطيع أن تنال حقوقها وتتساوى مع الرجل في ظل السلطة، على عكس ما يهدف إليه علم المرأة بأنه لن يكون هنالك حل إلا بهدم الموجود وبناء نظرية تشاركية ومشاركة الجنسين بشكل متساوٍ في جميع أصعدة ومجالات الحياة.

تلاها الاستماع إلى آراء ومداخلات المشاركات اللواتي توحدت رؤيتهن في نهاية المحاضرة على وجود اختلافات وفروقات كثيرة بين علم المرأة وما تهدف إليه الحركات الأخرى من أجل تحقيق حرية المرأة. واتفقت المشاركات على أن علم المرأة هو الوحيد القادر على تطوير علم اجتماع حقيقي من أجل بناء المجتمع الأخلاقي الاجتماعي.

(ب ش/ك)